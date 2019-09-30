«За этим стоят лица вне онкологического центра»: в НМИЦ им. Блохина ответили на обращение собравшихся уволиться врачей

Руководство НМИЦ онкологии имени Блохина отвергло претензии врачей из Института детской онкологии о давлении со стороны нового директора Светланы Варфоломеевой. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» с их пресс-конференции.

«Светлана Варфоломеева была мною приглашена на должность директора института в июне. Я ни дня не пожалел, что сделал это, — заявил директор НМИЦ Иван Стилиди. — Возможно, что некоторые сотрудники мели личностные амбиции занять эту позицию».

«Я полагаю, что за всем этим стоит группа лиц вне онкологического центра, которая пытается умело дирижировать. Мои коллеги оказались ведомыми. Действия, которые они предпринимают, заслуживают порицания», — продолжил Стилиди.

Фото: Георгий Марков / специально для «Новой»

На вопрос о документе, который был приведен в ролике (в нем говорилось, что зарплаты врачей составляют около 7 и 13 тысяч рублей), Стилиди заявил, что он не имеет отношения к врачам-онкологам.

«Во всем это видны подтасовка [фактов], спекуляция, передергивание, видна режиссура», — заключил Стилиди.

По словам замдиректора НМИЦ по организации медицинской деятельности Игоря Дорошева, состояние палат, в котором лежат больные дети, удовлетворительное. Плесень, которую обнаружили в одном из боксов, является исключением, заявил он: «В целом, эпидемиологическая ситуация очень приличная, состояние воздуха соответствует нормам».

Фото: Георгий Марков / специально для «Новой»

Ранее четыре сотрудника центра записали видеообращение, в котором пригрозили увольнением из-за действий нового руководства. По их словам, дети получают лечение в ужасных условиях: «Отсутствует банальная вентиляция, на стенах — плесень, а палаты переполнены».

Онкологи утверждают, что вместо решения этих проблем руководство НИИ приступило к аппаратной борьбе. В частности, зачисление зарплат превратилось закрытый процесс, который «направлен на выдавливание неугодных». В августе стало известно о планах руководства центра сократить более 700 штатных сотрудников. Позднее в НИИ заявили, что идет оптимизация незанятых ставок, а не сокращение уже работающих сотрудников.