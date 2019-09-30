Иркутского анархиста признали виновным в оскорблении чувств верующих за жест на фоне храма

Мировой суд участка №8 Кировского района Иркутска приговорил анархиста Дмитрия Литвина к 100 часам обязательных работ по делу об оскорблении чувств верующих и освободил от наказания из-за истечения срока давности. Об этом сообщило издание «ИрСити».

Дело возбудили в апреле 2017 года, в рамках него у восьмерых участников митинга сторонников Алексея Навального 26 марта прошли обыски и допросы. Литвина обвинили в публикации во «ВКонтакте» 15 оскорбительных картинок под псевдонимом «Дмитрий Бакунин».

В финальной редакции обвинения, которую предъявили год назад, остались только четыре картинки, опубликованных в апреле-сентябре 2015 года. Суд признал оскорбительной только одну с двумя руками, показывающими средний палец на фоне иркутского собора Богоявления, и подписью «Православие — наша сила».

В других картинках суд не увидел общественной опасности. Анархисту также вменяли «изображение мужчины, напоминающего Иисуса Христа, с поднятыми руками, сидящего на кровати рядом с девушкой», диалог «Иисус Христос и Дева Мария выражают сомнения в достоверности чудес претворения воды в вино и непорочного зачатия» и каррикатуру с католической монахиней «в очень коротком платье», чью ногу обвивает змея с головой Гитлера, которую держит ребенок в пионерском галстуке.