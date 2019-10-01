Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира

Российская спортсменка Мария Ласицкене выиграла соревнования по прыжкам в высоту на чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе (Катар). Это третье золото Ласицкене на ЧМ в карьере.

Ласицкене – первая в истории трехкратная чемпионка мира.



Вот это достижение 💪https://t.co/z1UeMTse6E



📷 РИА Новости/Григорий Сысоев pic.twitter.com/3JnumM8Jxo — Матч ТВ (@MatchTV) September 30, 2019

Второе и третье места заняли украинка Ярослава Магучих и американка Вашти Каннингем.

Ласицкене взяла высоту в 2,04 метра. Такой же результат показала и Магучих, но россиянка победила по числу попыток. Каннингем остановилась на высоте 2,00 метра.

Ранее россиянка Анжелика Сидорова выиграла золото в прыжках с шестом. Таким образом, у России уже две победы на этом турнире.