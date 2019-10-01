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Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира

Спорт

 

Российская спортсменка Мария Ласицкене выиграла соревнования по прыжкам в высоту на чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе (Катар). Это третье золото Ласицкене на ЧМ в карьере.

Второе и третье места заняли украинка Ярослава Магучих и американка Вашти Каннингем.

Ласицкене взяла высоту в 2,04 метра. Такой же результат показала и Магучих, но россиянка победила по числу попыток. Каннингем остановилась на высоте 2,00 метра.

Ранее россиянка Анжелика Сидорова выиграла золото в прыжках с шестом. Таким образом, у России  уже две победы на этом турнире. 

Чемпионат мира в Дохе проходит с 27 сентября по 6 октября. В связи с тем, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетик (ВФЛА), российские легкоатлеты выступают на турнире в нейтральном статусе.

Теги:
легкая атлетика, nt

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