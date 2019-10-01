Чемпионат мира в Дохе проходит с 27 сентября по 6 октября. В связи с тем, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетик (ВФЛА), российские легкоатлеты выступают на турнире в нейтральном статусе.
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира
Российская спортсменка Мария Ласицкене выиграла соревнования по прыжкам в высоту на чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе (Катар). Это третье золото Ласицкене на ЧМ в карьере.
Ласицкене – первая в истории трехкратная чемпионка мира.— Матч ТВ (@MatchTV) September 30, 2019
Вот это достижение 💪https://t.co/z1UeMTse6E
📷 РИА Новости/Григорий Сысоев pic.twitter.com/3JnumM8Jxo
Второе и третье места заняли украинка Ярослава Магучих и американка Вашти Каннингем.
Ласицкене взяла высоту в 2,04 метра. Такой же результат показала и Магучих, но россиянка победила по числу попыток. Каннингем остановилась на высоте 2,00 метра.
Ранее россиянка Анжелика Сидорова выиграла золото в прыжках с шестом. Таким образом, у России уже две победы на этом турнире.