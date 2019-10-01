В НМИЦ им. Блохина уволили заведующего отделением детской онкологии и инициатора обращения врачей

В НМИЦ онкологии имени Блохина уволили заместителя директора НИИ детской онкологии и гематологии и исполняющего обязанности заведующего отделением Георгия Менткевича, который вместе с другими врачами пожаловался в видеообращении на действия руководства. Об этом рассказал глава центра Иван Стилиди, сообщает ТАСС.

«За хамское поведение я как руководитель центра вынес ему выговор. <...> Он является заместителем директора, и совмещал эту должность с исполнением обязанностей заведующего отделением. Георгий Людомирович Менткевич начал свою деятельность, которую мы сейчас обсуждаем, задолго до того, как я как руководитель центра сложил с него полномочия по исполнению обязанностей заведующего отделением <…> Сделал я это несколько дней назад», — заявил Стилиди.

Ранее четыре сотрудника центра записали видеообращение, в котором пригрозили увольнением из-за действий нового руководства. По их словам, дети получают лечение в ужасных условиях: «Отсутствует банальная вентиляция, на стенах — плесень, а палаты переполнены».

Онкологи утверждают, что вместо решения этих проблем руководство НИИ приступило к аппаратной борьбе. В частности, зачисление зарплат превратилось в закрытый процесс, который «направлен на выдавливание неугодных».

Руководство НМИЦ им. Блохина отвергло претензии врачей из Института детской онкологии, заявив, что в их жалобах «видна подтасовка [фактов], спекуляция, передергивание и режиссура».

В августе стало известно о планах руководства центра сократить более 700 штатных сотрудников. Позднее в НИИ заявили, что идет оптимизация незанятых ставок, а не сокращение уже работающих сотрудников.