Сбербанк не подключился к системе быстрых платежей ЦБ в установленный срок

Сбербанк — единственный системно значимый банк, который не подключился к системе быстрых платежей (СБП) в установленный Центробанком срок. Об этом сообщает РБК.

Издание отмечает, что последний подключившийся с системе банк — Россельхозбанк — сделал это за день до дэдлайна 30 сентября. При этом срок подключения к СБП уже был продлен на месяц: сначала он был установлен на 1 сентября. Тогда глава Сбербанка Герман Греф отмечал, что банк не успеет подключиться к СБП в срок из-за того, что «это требует большого количества доработок и на нашей стороне, и на стороне СБП».

За то, что Сбербанк не выполнил условия, ЦБ может его оштрафовать на сумму от одного до 10 миллионов рублей.

Напомним, что СБП позволяет людям переводить друг другу деньги по номеру телефона. Осенью планируется запустить систему для оплаты товаров и услуг по QR-кодам с помощью системы.