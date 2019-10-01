ГУ МВД по Москве подало два иска к оппозиционерам

Главное управление МВД по Москве подало два иска к оппозиционным политикам. На карточки в картотеке Симоновского районного суда обратило внимание «МБХ медиа».

По первому иску ответчиками выступают Алексей Навальный, Иван Жданов, Илья Яшин, Любовь Соболь, Владимир Милов, Александр Соловьев и Олег Степанов. Во втором иске ответчиками указаны Георгий Албуров и Любовь Соболь. Обращения зарегистрированы накануне, суть исковых требований в карточках не раскрывается.

Ранее из-за летних митингов в Москве в суд на политиков подали ГБУ «Автомобильные дороги», «Мосгортранс», Московский метрополитен и другие. Истцы считают, что организаторы протестных акций ответственны за помехи в работе организаций, которые произошли из-за митингов.

10 сентября Коптевский суд обязал организаторов несогласованной акции протеста 27 июля выплатить «Мосгортрансу» 1,2 млн рублей в качестве возмещения убытков.

Самый крупный иск подала компания по прокату автомобилей «Флай авто» к Фонду борьбы с коррупцией. Служба требует компенсации в размере миллиарда рублей за убытки из-за митингов 27 июля, 3 и 10 августа.