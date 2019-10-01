Суд обязал телеканал «Дождь» опровергнуть материалы о неисправных поездах московского метро и халатности его руководства

Арбитражный суд Москвы признал недействительной и порочащей деловую репутацию информацию из двух материалов телеканала «Дождь» о неисправных поездах московского метро и обязал ее опровергнуть. Это следует из резолютивной части решения суда.

Речь идет о материалах «Кто захватил московское метро, и как машинистов заставляют ездить на неисправных составах» и «Деньги подземелья» от 2018 года. В них говорилось, что машинистов заставляют работать на неисправных поездках, сотрудникам не платят сверхурочные и не обеспечивают их рабочими инструментами.

ГУП «Московский метрополитен» подал иск против «Дождя», автора материала Ксении Назаровой и двух героев ее репортажа — сотрудников метрополитена Николая Гостева и Александра Рудакова. Суд обязал телеканал исправить заголовок публикации и название видеоматерила, опровергнуть информацию о том, что Рудакова уволили за отказ ездить на неисправном поезде, а также сведения о недостатке инструментов, отказе тормозов, неудовлетворительном состоянии вагонов и другие.

Рудаков, Гостев и Назарова должны в течение десяти дней со дня вступления решения суда в силу подготовить опровержение, которое должно быть на главной странице сайта «Дождя» в течение трех месяцев. Кроме того, ответчиков обязали оплатить судебные издержки и неустойку, если решение суда не будет исполнено. Признанную недействительной информацию телеканал должен удалить.