«Коммерсант»: полковнику Черкалину передавали взятки у входа в здание ФСБ на Лубянке

Начальник 2-го отдела Управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России Кирилл Черкалин, обвиняемый в мошенничестве и взяточничестве, получал взятки от банкиров у входа в здание ФСБ на Лубянке. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документы следствия.

По данным издания, по одному из инкриминируемых полковнику эпизодов в качестве взяткодателя (ч. 5 ст. 291 УК) проходит бывший владелец КБ «Транспортный» Александр Мазанов. В посредничестве между ними обвиняются экс-полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян.

Согласно версии следствия, осенью 2013 года Горбатов познакомился с Ходжояном, основной бизнес которого был связан с привлечением вип-клиентов в КБ «Транспортный», а затем договорился с Черкалиным, что тот будет помогать «Транспортному» за вознаграждение. С тех пор Черкалин, по версии следствия, стал ежемесячно получать по 50 тысяч долларов за «общее покровительство» КБ «Транспортный».

Передача денег осуществлялась на улице, либо в кафе, расположенных возле здания ФСБ (Лубянская площадь, 2). Черкалин получал взятки от КБ «Транспортный» до февраля 2015 года, всего — 750 тысяч долларов.

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Черкалина вместе с двумя коллегами задержали в конце апреля по обвинению в вымогательстве 490 млн рублей у предпринимателя Сергея Гляделкина. При обысках у них нашли наличные деньги и драгоценности на сумму в 12 млрд рублей. В мае Черкалину также предъявили обвинение в получении взяток на 850 тысяч долларов, а в начале июля его обвинили в особо крупном мошенничестве.