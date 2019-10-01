Суд вынес приговор двоим членам тюменской «банды ФСБ»

Уральский окружной военный суд приговорил членов тюменской «банды ФСБ» Евгения Гладких и Александра Кобылина к 25 и 12 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает издание 72.ru.

Наказание, назначенное судом, оказалось значительно мягче, чем запрашивало государственное обвинение. Так прокурор требовал для Евгения Гладких пожизненного лишения свободы, а для Александра Кобылина — 18 лет колонии.

При этом суд признал Гладких виновным в шести убийствах, ряде нападений и угонах транспортных средств. Кобылина признали виновным в трех убийствах. Кроме того, обоих осужденных обязали выплатить в пользу родственников убитых 7,7 млн рублей.

«Банда ФСБ» с 2008 по 2017 годы убила в Тюмени не менее семи человек: бизнесменов и трудовых мигрантов. На ее счету — несколько десятков эпизодов разбойных нападений и угонов транспортных средств. Свое название банда получила за то, что ее костяк составляли сотрудники Федеральной службы безопасности. Один из членов банды был сотрудником полиции. Всего в банде состояли пять человек.

Ранее суд приговорил единственного заключившего сделку со следствием члена банды Алексея Короткова к 24 годам лишения свободы