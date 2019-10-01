Интерфакс: расследование задержания Ивана Голунова приостановили из-за дела о «массовых беспорядках»

Расследование обстоятельств задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова по делу о покушении на сбыт наркотиков приостановили, так как работающих над ним следователей перебросили на дело о «массовых беспорядках». Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на источник.

По его словам, следственную группу во главе с подполковником Олегом Шачневым в августе «перебросили на другое большое дело, возбужденное после несанкционированных протестных акций в Москве». Собеседник отмечает, что по этой причине следственные действия по делу Голунова почти не ведутся.

В Следственном комитете эту информацию Интерфаксу пока не прокомментировали. В начале сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обещал узнать, как развивается дело о незаконном задержании Голунова, так как спустя три месяца после снятия обвинений результаты расследования все еще неизвестны.

В начале июня Голунова обвинили в покушении на сбыт наркотиков, спустя несколько дней дело против него прекратили в связи с недоказанностью вины. Журналист утверждает, что запрещенные вещества ему подбросили, а преследование он связывал со своим расследованием о ритуальном бизнесе.

После этого президент Владимир Путин уволил двух генералов полиции. Нескольких полицейских из УВД по ЗАО отстранили от работы в органах внутренних дел. 26 сентября стало известно, что бывшие полицейские, задержавшие журналиста «Медузы», через суд потребовали восстановления на службе.