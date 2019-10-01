Дополнительная экспертиза подтвердила, что отец сестер Хачатурян нанес их здоровью тяжкий вред

Дополнительная судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что насильственные действия Михаила Хачатуряна нанесли тяжкий вред здоровью его дочерей Крестины, Ангелины и Марии, которые обвиняются в его убийстве (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Об этом «Новой газете» сообщили адвокаты сестер Хачатурян

Эксперты из ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения Москвы» выяснили, что психические расстройства появились у девушек из-за действий их отца. Ранее к выводу о том, что психические расстройства сестер связаны с действиями Михаила Хачатуряна, пришли специалисты из Исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского.

Адвокаты сестер Хачатурян отметили, что результаты дополнительной экспертизы подтвердили то, что действия девушек были самообороной. Защитники считают, что уголовное преследование Крестины, Ангелины и Марии должно быть прекращено.

Убийство Михаила Хачатуряна произошло в июле прошлого года. Сестры рассказывали, что он регулярно их избивал, одна из девушек заявляла о сексуальном насилии с его стороны. Это признал и Следственный комитет, но отказал возбуждении дела против мужчины посмертно.