Детские онкологи НМИЦ имени Блохина подали заявления об увольнении

Все детские онкологи отделения трансплантации костного мозга НМИЦ онкологии имени Блохина подали в администрацию онкоцентра заявления об увольнении. Об этом говорится в твиттере независимого профсоюза медработников «Альянс Врачей».

Заявления на увольнения отданы в администрацию pic.twitter.com/3gCvW5za24 — Альянс врачей (@alyansvrachey) October 1, 2019

Заявления подали и сотрудники некоторых других отделений. Ряд медсестер и врачей еще не написали заявления, но планируют это сделать, когда найдут новую работу.

«Коллектив не считает возможным работать в сложившихся условиях, когда людям запрещают открыто высказывать свое мнение, когда людям не платят заработную плату и когда на людей оказывается такое безосновательное психологическое давление», — заявил замдиректора Института детской онкологии Максим Рыков.

Онколог Георгий Менткевич, которого ранее уволили из центра, уточнил «МБХ медиа», что заявления написаны на разные даты. «В медицине нельзя уволиться одним днем, у нас есть обязательства перед пациентами. Это не запугивание и не шантаж, работать в таких условиях просто невозможно», — сказал он.

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Кремль не может контролировать ситуацию с положением дел в отдельном лечебном заведении, это было бы неверно и абсурдно. Этим занимается Минздрав, в настоящий момент у меня нет какой-то свежей информации», — сказал он (цитата по РИА Новости).

Накануне четыре сотрудника центра записали видеообращение, в котором пригрозили увольнением из-за действий нового руководства. По их словам, дети получают лечение в ужасных условиях: «Отсутствует банальная вентиляция, на стенах — плесень, а палаты переполнены». Онкологи утверждают, что вместо решения этих проблем руководство НИИ приступило к аппаратной борьбе.

Руководство НМИЦ им. Блохина отвергло претензии врачей из Института детской онкологии, заявив, что в их жалобах «видна подтасовка [фактов], спекуляция, передергивание и режиссура».