Минобороны подало иск на 5 млрд к ракетно-космической корпорации «Энергия»

Министерство обороны подало иск к ракетно-космической корпорации «Энергия» на пять млрд рублей. Это следует из информации в картотеке арбитражных дел.

По информации источников «Ведомостей», всего Минобороны хочет взыскать с «Энергии» около 36 млрд рублей. Как отмечает издание, претензии ведомства связаны со срывом сроков разработки нового разгонного блока для ракеты-носителя «Ангара-А5», а также с проблемами серийного производства спутников «Тундра», входящих в Единую космическую систему обнаружения и боевого управления.

К 2020 году предполагалось вывести на орбиту десять таких аппаратов, но реализацию проекта перенесли еще на два года. Сейчас в космосе три спутника «Тундра», которые запустили в 2015-2019 годах.

Как сообщил неназванный руководитель одного из предприятий «Роскосмоса», проблема взаимодействия космической промышленности с Минобороны носит системный характер. По его словам, за срыв одного этапа работы военные выставляют штраф на всю сумму контракта. Собеседник считает, что исходя из такой практики ведомство может предъявить космическим предприятиям претензии на общую сумму более 150 млрд рублей.

Официальные представители «Роскосмоса» и «Энергии» от комментариев отказались. Источники рассказали, что юристы «Роскосмоса» пока не видели иск, но в случае необходимости готовы оказать помощь «Энергии».