Полковник СК скончался после нападения с ножом на проходной ведомства в Москве. Нападавший задержан

14:09 Обновлено Полковник юстиции Владислав Капустин скончался в больнице, не приходя в сознание, сообщили в СК. В настоящее время в центральном аппарате Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). С нападавшим работают следователи, проводится его допрос. По предварительной информации мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Сотрудника центрального аппарата Следственного комитета ударили ножом на проходной ведомства в Техническом переулке в Москве, сообщила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко.

Источник агентства рассказал, что нападение произошло на глазах у людей, пришедших на прием в СК.

«В момент нападения у проходной основного здания СК находились люди, которые ждали приема граждан. Один из мужчин напал на сотрудника центрального аппарата, который спустился, чтобы пригласить людей», — сказал собеседник агентства.

Раненый сотрудник СК доставлен в больницу. Как утверждает телеграм-канал Baza, пострадавшим оказался полковник Владислав Капустин, его госпитализировали в критическом состоянии с тяжелым ранением в область сердца.

По словам источника Интерфакса, Капустин работал в отделе по приему граждан и никак не связан с расследованием громких уголовных дел.

Сам нападавший задержан, его мотивы пока неизвестны.

«Задержанный — уроженец Санкт-Петербурга 39-летний Сергей Григорьев. Ранее он неоднократно обращался в органы власти с различными жалобами», — сказал собеседник агентства.

По его данным, Григорьев находится в состоянии психического возбуждения, «возможно, страдает заболеванием». Мужчине проведут психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы проверить его на вменяемость.