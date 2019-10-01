Полковник СК скончался после нападения с ножом на проходной ведомства в Москве. Нападавший задержан
14:09 Обновлено
Полковник юстиции Владислав Капустин скончался в больнице, не приходя в сознание, сообщили в СК.
В настоящее время в центральном аппарате Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
С нападавшим работают следователи, проводится его допрос. По предварительной информации мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Сотрудника центрального аппарата Следственного комитета ударили ножом на проходной ведомства в Техническом переулке в Москве, сообщила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко.
Источник агентства рассказал, что нападение произошло на глазах у людей, пришедших на прием в СК.
«В момент нападения у проходной основного здания СК находились люди, которые ждали приема граждан. Один из мужчин напал на сотрудника центрального аппарата, который спустился, чтобы пригласить людей», — сказал собеседник агентства.
Раненый сотрудник СК доставлен в больницу. Как утверждает телеграм-канал Baza, пострадавшим оказался полковник Владислав Капустин, его госпитализировали в критическом состоянии с тяжелым ранением в область сердца.
По словам источника Интерфакса, Капустин работал в отделе по приему граждан и никак не связан с расследованием громких уголовных дел.
Сам нападавший задержан, его мотивы пока неизвестны.
«Задержанный — уроженец Санкт-Петербурга 39-летний Сергей Григорьев. Ранее он неоднократно обращался в органы власти с различными жалобами», — сказал собеседник агентства.
По его данным, Григорьев находится в состоянии психического возбуждения, «возможно, страдает заболеванием». Мужчине проведут психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы проверить его на вменяемость.
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