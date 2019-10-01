Российские пограничники задержали 87 северокорейских браконьеров в Японском море

Российские пограничники задержали 87 северокорейских рыбаков за незаконную ловлю кальмаров в исключительных экономических водах России. Об этом РИА Новости сообщили в ФСБ.

В пресс-службе ведомства отметили, что сотрудники пограничного управления ФСБ по Приморскому краю с 28 по 30 сентября задержали браконьеров из КНДР, которые находились на 11 маломерных судах.

Пограничники изъяли орудия лова и более четырех тысяч кальмаров. Браконьеров доставляют в порт Посьет для дальнейшего разбирательства.

Накануне в Приморье арестовали десятерых рыбаков из Северной Кореи, напавших на российских пограничников в Японском море. Инцидент произошел 17 сентября при проверке двух шхун из КНДР. Тогда браконьеры ранили четырех пограничников. Всего задержали 161 рыбака.