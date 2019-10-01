Макрон встретился с украинским режиссером Олегом Сенцовым в Страсбурге. Видео

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с украинским режиссером Олегом Сенцовым в кулуарах осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. Об этом сообщает «UA: Перший».

Макрон и Сенцов общались около получаса, часть встречи была в присутствии журналистов. Президент Франции спрашивал режиссера о его творческих планах. Сенцов рассказал, что продолжит писать книги.

Украинский режиссер 7 сентября вернулся на родину в рамках обмена заключенными с Россией. Макрон приветствовал его освобождение и подчеркивал, что Франция всегда была на стороне Сенцова. Французский лидер ранее неоднократно обсуждал с президентом России Владимиром Путиным условия освобождения украинского режиссера.

Франция активно выступала в поддержку Сенцова. В прошлом году городской совет Парижа единогласно присвоил режиссеру звание почетного гражданина французской столицы. Известные режиссеры, актеры, писатели и общественные деятели страны устраивали у здания посольства России в Париже «голодовку-эстафету», требуя освобождения Сенцова.

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Напомним, Олега Сенцова в 2015 году осудили на 20 лет колонии строгого режима за подготовку терактов в Крыму. В прошлом году он объявлял голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России, которую держал больше 140 дней.

За время нахождения в колонии украинский режиссер стал лауреатом премии министра иностранных дел Польши Pro Dignitate Humana («За человеческое достоинство»), а также премии имени академика Сахарова «За свободу мысли».