Новая газетастать со–
участником

участвуй!

200 тысяч человек требуют закрыть дело о «массовых беспорядках» в Москве: петиция

Парламент Гонконга объявил об эвакуации сотрудников из-за митинга. СМИ сообщили о ранении протестующего полицией

Общество

 

Парламент Гонконга объявил эвакуацию сотрудников из-за протестов в городе. Об этом говорится в сообщении на его сайте. 

«Объявлен красный сигнал тревоги. Все люди должны немедленно покинуть комплекс Законодательного совета для безопасности», — сказано в нем. 

В день 70-летия образования КНР в Гонконге продолжаются протесты, отмечает South China Morning Post. В результате столкновений были госпитализированы 15 человек, один из них находится в критическом состоянии. По данным источника издания, полиция открывала предупредительную стрельбу, в результате которой был ранен один из протестующих. Из-за акций закрыты 19 станций метро.

Протесты в Гонконге продолжаются с июня этого года из-за законопроекта об экстрадиции фигурантов уголовных дел на материковый Китай. СМИ сообщали, что глава администрации Гонконга Кэрри Лэм намерена официально отозвать документ в ближайшее время. 

Теги:
эвакуация, протесты, гонконг, em

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera