В Элисте проходит «молебен о благополучии города» из-за назначения бывшего главы ДНР исполняющим обязанности мэра

В центре Элисты проходит «молебен о благополучии города», сообщает «Кавказ.Реалии».

Фото: «Кавказ.Реалии»

Издание отмечает, что это связано с назначением исполняющим обязанности мэра города бывшего и.о. главы самопровозглашенной ДНР Дмитрия Трапезникова. «Мы требовали, чтоб до 1 октября Трапезникова сняли с должности. Мы не были услышаны. Так что сегодня у нас молебен, после которого мы подаем заявку на проведение санкционированной акции», – сказал изданию активист Бадма Бюрчиев.

Накануне движение «Съезд ойрат-калмыцкого народа» направило генпрокурору России Юрию Чайке письмо с требованием проверить назначение Трапезникова исполняющим обязанности главы Элисты. В нем говорится, что при назначении было нарушено законодательство о муниципальной службе. 29 сентября жители города провели народный сход против назначения.

Трапезников стал и.о. главы Элисты 26 сентября. До этого он был и.о. главы ДНР с 31 августа по 7 сентября 2018 года. На этот пост его назначили после убийства прежнего лидера непризнанной республики Александра Захарченко.