Суд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева, который вместе с ними участвовал в драке

Клинцовский городской суд Брянской области отказался освобождать условно-досрочно детского футбольного тренера Александра Протасовицкого, осужденного вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым по делу о драках. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе Брянского областного суда.

Судебное заседание по ходатайству об УДО состоялось в выездном порядке в исправительной колонии в Клинцах, где Протасовицкий отбывает наказание. Тренер должен выйти на свободу 13 ноября, если решение не будет обжаловано.

Адвокат Николай Савостьянок сказал РИА Новости, что защита Протасовицкого еще не приняла решение об обжаловании. Он не исключил, что рассмотрение ходатайства затягивалось, чтобы для обращения в апелляционную инстанцию не было смысла, учитывая скорое окончание наказания.

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Футболистов и брата Кокорина Кирилла, который также принимал участие в драке, освободили из колонии по УДО 17 сентября.

В октябре прошлого года братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий избили водителя сотрудницы «Первого канала» Виталия Соловчука, директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. В мае Пресненский суд Москвы приговорил Кокориных к полутора годам колонии, Мамаев и Протасовицкий получили один год и пять месяцев колонии общего режима.