Губернатор Камчатки предложил Навальному возглавить отдаленное село на севере в ответ на критику региональных властей

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин предложил политику Алексею Навальному возглавить одно из отдаленных северных сел, чтобы «получить бесценный управленческий опыт» и «радикально улучшить знания о Камчатке». Об этом Илюхин сообщил «Коммерсанту» в ответ на критику политика в адрес региональных властей.

Речь идет о видео про заброшенную котельную в поселке Средние Пахачи, которое в конце сентября показали на канале «Навальный Live». Камчатский министр ЖКХ Олег Кукиль объявил ее действующей, хотя она была закрыта еще в 1999 году.

Илюхин отметил, что Навальный допустил несколько ошибок, «досадных для человека, стремившегося стать мэром Москвы и даже президентом России». По словам губернатора, оппозиционер «транслировал на всю страну неправду», заявив, что на котельную 20 лет тратили бюджетные деньги.

«У нас на Севере, в Корякском округе, много отдаленных сел, где можно применить в деле его способности. Я предлагаю Алексею попробовать возглавить одно из них и <…> делом доказать, что он способен руководить хотя бы небольшой администрацией. И чтобы никакой коррупции!», — заявил Илюхин.

Губернатор Камчатки напомнил, что прошлая попытка Навального «добиться успеха на этом поприще в Кировской области закончилась не слишком успешно», но подчеркнул, что у каждого должен быть второй шанс. Илюхин добавил, что Кукиль «в селе со вчерашнего дня — устраняет пробелы в своих знаниях о Камчатке».