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Росгвардия потратит за два года более 850 млн рублей на защиту российской территории Арктики

Общество

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Росгвардия потратит 853,6 млн рублей на защиту территории Арктики, принадлежащей России. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок, на него обратило внимание «МБХ медиа». 

Ведомство планирует приобрести средства защиты территории и акватории морских портов Сабетта, Диксон и Дудинка. 542,8 млн рублей Росгвардия потратит на исполнение контракта в этом году, 310 – в следующем.

Среди техники, которую ведомство закупит – несколько видов специализированных маломерных судов, снегоходы, грузовые автомобили, прицепы и краны. Также планируется приобрести снаряжение для водолазов и дозиметры для контроля уровня радиации.

Помимо этого, для оповещения о появлении «подводных диверсионных сил» Росгвардия закупит сигнальные громкоговорящие установки, системы обнаружения подводных пловцов и беспилотных аппаратов, эхолоты для исследования морского дна и системы акустического предупреждения. 

Теги:
госзакупки, арктика, росгвардия, em

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