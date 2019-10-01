Росгвардия потратит за два года более 850 млн рублей на защиту российской территории Арктики
Росгвардия потратит 853,6 млн рублей на защиту территории Арктики, принадлежащей России. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок, на него обратило внимание «МБХ медиа».
Ведомство планирует приобрести средства защиты территории и акватории морских портов Сабетта, Диксон и Дудинка. 542,8 млн рублей Росгвардия потратит на исполнение контракта в этом году, 310 – в следующем.
Среди техники, которую ведомство закупит – несколько видов специализированных маломерных судов, снегоходы, грузовые автомобили, прицепы и краны. Также планируется приобрести снаряжение для водолазов и дозиметры для контроля уровня радиации.
Помимо этого, для оповещения о появлении «подводных диверсионных сил» Росгвардия закупит сигнальные громкоговорящие установки, системы обнаружения подводных пловцов и беспилотных аппаратов, эхолоты для исследования морского дна и системы акустического предупреждения.