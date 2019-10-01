В Петербурге бывшего сотрудника ФСКН будут судить за сбыт наркотиков на 14 млн рублей

Прокуратура Петербурга направила в суд дело бывшего сотрудника Федеральной службы по контролю оборота наркотиков, обвиняемого в сбыте метадона. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

По версии следствия, бывший наркополицейский организовал преступную группу для сбыта метадона, в которую вошли еще шесть человек. Обвиняемые получали заказы по телефону и распределяли наркотики по закладкам. Вырученные от продажи средства, общая сумма которых превысила 14 млн рублей, участники ОПГ обналичивали через оформленные на подставных лиц банковские карты.

Участников группы в зависимости от роли каждого обвиняют в незаконном сбыте наркотиков (ст. 228.1 УК), легализации денежных средств (ст. 174.1 УК), участии и организации преступного сообщества (ст. 210 УК). Дело будет рассматривать Фрунзенский районный суд.