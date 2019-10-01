В Петербурге уволили главу избирательной комиссии, затягивавшую подсчет голосов после выборов

В Петербурге уволили главу УИК № 11 округа «Коломна» Елену Архипову, затягивавшую подсчет голосов после муниципальных и губернаторских выборов и ушедшую с участка с бюллетенями. Об этом рассказал «МБХ медиа» член комиссии Сергей Осмоловский.

По его словам, после закрытия участка на УИК №11 Архипова и некоторые другие члены комиссии мешали другим наблюдать за подсчетом и следить за отметками в бюллетенях. После этого на участок приехал глава округа «Коломна» Олег Столяров с «телохранителями», а председатель и зампредcедателя комиссии с избирательными документами покинули здание, а в ГАС «Выборы» внесли ложные данные.

«К сожалению, в ТИК № 1 уволили Архипову не за серьезные нарушения избирательного законодательства, а формально согласно заявлению самой Архиповой. Но в наших реалиях и это результат», — сказал Осмоловский.

Он отметил, что нарушения совершали и другие члены комиссии, в частности, зампредседателя комиссии Сергей Морозов и секретарь Оксана Николаева.

Все нарушения описаны в 60 жалобах, которые подали в избиркомы и в прокуратуру. «Несмотря на 100% доказательства нарушений сейчас мы, в основном, получаем лишь отписки. Никаких административных и уголовных дел не заводится, результаты выборов недействительными не признаются», — сообщил Осмоловский.

Выборы в Петербурге прошли 8 сентября, их итоги до сих пор не подведены. На них независимые наблюдатели фиксировали нарушения, в том числе высокий уровень «надомного» голосования, вбросы бюллетеней, удаление наблюдателей с участков и отстранение членов комиссий с правом совещательного голоса. Избранные муниципальные депутаты от «Объединенных демократов» потребовали наказать причастных к фальсификациям.