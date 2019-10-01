Новая газетастать со–
участником

участвуй!

200 тысяч человек требуют закрыть дело о «массовых беспорядках» в Москве: петиция

Глава саранского штаба Навального вместе с семьей попросил политического убежища в Финляндии

Общество

Мария ЕфимоваКорреспондент

1
 

Координатор штаба политика Алексея Навального в Саранске Евгений Пашуткин вместе со своей семьей попросил политического убежища в Финляндии. Об этом он сам сообщил «МБХ медиа». 

На активиста составлено два административных протокола об осуществлении деятельности организации, признанной в России нежелательной (ст. 20.33 КоАП). Он заявил об угрозе уголовного преследования по ст. 284.1 УК, дело по которой возбуждается после двух административных правонарушений в течение года.

Поездка в Финляндию была запланирована до решения покинуть Россию, это был подарок от активиста жене. Первоначально супруги должны были посетить Хельсинкский кафедральный собор и вернуться в Россию, уточнил Пашуткин «Новой газете». 

Однако после отъезда Пашуткиным заинтересовались в Следственном комитете. «Пока мы были в Хельсинки, мне сообщили из Саранска, что СК очень не понравилось, что я выехал из страны. Это стало последней каплей», — сообщил он. 

Напомним, в Саранске 1 апреля полиция пришла на показ фильма о члене «Открытой России» Анастасии Шевченко, находящейся под домашним арестом по уголовному делу об участии в деятельности нежелательной организации, одним из организатором мероприятия был Пашуткин. В мае на него составили протокол по ст. 20.33 КоАП. 

У координатора саранского штаба Навального 12 сентября также проходили обыски по делу об «отмывании денег» Фондом борьбы с коррупцией Навального, возбужденному в августе. Всего силовики тогда пришли к активистам в более чем 40 городах.  

Теги:
активисты, политическое убежище, финляндия

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera