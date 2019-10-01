В суде по делу «Нового величия» допросили оперативника, внедрившегося в движение

Люблинский суд Москвы допросил оперуполномоченного по делу «Нового величия» Максима Расторгуева, который рассказал, как внедрился в движение и занимался оперативным сопровождением за участниками группы.

По просьбе прокурора, свидетеля допросили по аудиосвязи, в «условиях исключающих его видимость», поскольку Расторгуев является действующим оперативником.

По словам свидетеля, в начале 2018 года ему поступила информация в отношении участников «Нового величия». В феврале он начал общаться с организатором движения. Расторгуев опознал в суде обвиняемого по делу Руслана Костыленкова (ему он представился как «Центр»), остальных подсудимых не узнал.

Как утверждает свидетель, он присутствовал на собраниях сообщества. «Мне сказали, что собираемся у метро «Братиславская». Когда приехал на место, увидел группу людей. "Центр" представился, со всеми познакомил и потом направились в штаб. На собрании было человек 12», – рассказал Расторгуев.

На собраниях они обсуждали «негативное отношение к нынешней власти и президенту», у организации было несколько союзных групп, для участия в движении нужно было внести членский взнос в размере 1000 рублей.

Также, по словам свидетеля, он ездил на полигон, где участников движения учили, как кидать бутылки с зажигательной смесью в сотрудников полиции и как пользоваться рациями.

«Руслан «Центр» говорил, сколько нужно лить бензина и поджигать, объяснял, что бутылки нужно кидать перед сотрудником ОМОНа, чтобы взорвались», – продолжал свидетель. После каждой встречи Расторгуев готовил рапорт, сдавал отснятые аудио и видео материалы.

Другим участникам он говорил, что работает охранником в ночном клубе в Подмосковье. Костыленков, утверждает свидетель, обещал его сделать начальником штурмового отряда.

«Они почти на каждом заседании обсуждали: "Путин – вор" и все такое. Перед выборами Руслан «Центр» говорил нам почистить свои дома, чтобы не было никаких экстремистских материалов», – уточнил Расторгуев.

Адвокаты несколько раз прерывали выступление свидетеля, они требовали, чтобы он перестал читать свои показания из протокола. Защита уточнила, чем подтверждалась оперативная информация про участников движения. Расторгуев ответил невнятно: «проводят собрания и участвуют на несогласованных митингах».

– Вы решили провести оперативную разработку только из-за того, что они были оппозиционно настроены? – спросил адвокат Максим Пашков.

– Возможно, не ко мне вопрос, меня только внедрили, – ответил Расторгуев, уточнив, что участники движения обсуждали политику «с радикальной стороны, против Путина и власти».

Свидетель также уточнил, что они занимались распространением экстремистских материалов, в частности, с призывом «Не надо избирать Путина на следующий срок».

В деле «Нового величия», рассмотрение которого по существу началось в конце мая, десять фигурантов. Двоим из них уже назначили наказания, поскольку они заключили досудебное соглашение. Остальные фигуранты свою вину в организации экстремистского сообщества и участии в нем (ст. 282.1 УК) не признают.

По их словам, уголовное дело против них сфабриковано. Защита настаивает, что предложивший создать движение некий «Руслан Д.» был осведомителем или, возможно, агентом-провокатором спецслужб. В деле есть показания еще двух свидетелей, которые также оказались осведомителями силовиков.