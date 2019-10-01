Интерфакс: послаблений фигурантам дела о «массовых беспорядках» больше не будет

Фигурантам дела о «массовых беспорядках» делать послабления в обвинении не планируется, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

«Переквалификации действий обвиняемых в сторону смягчения не планируется. Дела в отношении них будут доведены до суда», — передает агентство.

Следственный комитет объединил дела о «массовых беспорядках» (ст. 212 УК) и о применении насилия к полицейским (ст. 318 УК) после несогласованной акции 27 июля в Москве в одно уголовное дело. Его фигурантами остаются Самариддин Раджабов, Сергей Фомин, Даниил Беглец, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Эдуард Малышевский, Никита Чирцов, Павел Устинов и Евгений Коваленко.

Фомина и Раджабова обвиняют в участии в «массовых беспорядках», остальным предъявлены обвинения только по статье о нападении на силовиков. Коваленко, Жуков, Беглец и Подкопаев уже получили реальные сроки лишения свободы — от 2 до 3,5 лет. Актеру Павлу Устинову после апелляции смягчили приговор и вместо 3,5 лет колонии назначили год условно.

После общественного резонанса от уголовного преследования в связи с непричастностью к преступлениям освободили Даниила Конона, Сергея Абаничева, Владислава Барабанова, Валерия Костенка, Дмитрия Васильева и Алексея Миняйло. Со студента ВШЭ Егора Жукова сняли обвинения в «массовых беспорядках» и предъявили новые — по статье о призывах к экстремизму, он находится под домашним арестом.