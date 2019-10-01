В московскую мэрию снова подали заявку на проведение шествия «Бессмертный ГУЛАГ»

Представители «Партии перемен», партии «Парнас» и проекта «Декоммунизация» снова подали в мэрию Москвы заявку на проведение шествия «Бессмертный ГУЛАГ». Об этом сообщается в фейсбуке «Парнаса».

Шествие планируется провести 13 октября по прежнему маршруту — от Соловецкого камня на Лубянке до Стены скорби на проспекте Академика Сахарова. «Организаторы продолжат борьбу за законное право пройти с портретами жертв государственного террора, в том числе своих родственников по улицам нашего города», — говорится в сообщении.

Шествие «Бессмертный ГУЛАГ» планировалось провести 6 октября, но московские власти отклонили заявку на эту дату. Отказ согласовывать акцию мэрия обосновала тем, что в уведомлении не были указаны формы и методы охраны общественного порядка организаторами мероприятия. Также столичные власти отклонили заявку на массовый пикет у Стены скорби. Организаторы пытались оспорить отказы через суд, но он не стал рассматривать их иск к мэрии.