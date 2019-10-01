Правозащитника Льва Пономарева вновь оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах

Мещанский суд Москвы оштрафовал лидера движения «За права человека» Льва Пономарева на 100 тысяч рублей за отсутствие упоминания о статусе иностранного агента на сайте правозащитной организации. Движению также назначили штраф в 300 тысяч за нарушение закона об иностранных агентах (ч. 2 ст.19.34 КоАП). Об этом сообщает МБХ Медиа.

Роскомнадзор составил протокол из-за того, что Пономарев выложил в личный блог на сайте «Эхо Москвы» видео, в котором не упоминалось, что организациия «За права человека» признана иностранным агентом. В посте правозащитник просил поддержать движение финансово.

Пономарев узнал о штрафе в разговоре с «Новой газетой»: «Я же не хожу в суды. Я знаю, что [юристы] были в судах, что уже оштрафовали — не знал. За что, толком не знаю, даже не могу точно сказать. Могу сказать только одно: что, видимо, есть такая последовательная линия задушить меня финансово».

«Но я буду сопротивляться, я буду запускать краудфандинг, получать частные пожертвования. Я надеюсь как-то вылезти из этой задницы, и они меня перестанут штрафовать по каждому поводу», — добавил он.

Это седьмой штраф Пономареву и его организациям по статье об иностранных агентах. Общая сумма взысканий составляет уже около 1,5 млн рублей.

В конце сентября правозащитника оштрафовали на 100 тысяч рублей за то, что в аккаунте движения «За права человека» в Facebook не был упомянут статус организации-иностранного агента. В августе суд назначил 100 тысяч рублей штрафа Пономареву за его статью в «Новой газете», которая также не содержала информацию о статусе НКО.

Три организации, которые возглавляет правозащитник — «За права человека», «В защиту прав заключенных» и «Горячая линия» — в феврале были признаны Минюстом иностранными агентами. Они не согласились с таким статусом и были оштрафованы на 300 тысяч каждая за отказ записываться в реестр иноагентов.

Госдума приняла закон об «иностранных агентах» в 2012 году. Законопроект предполагает, что некоммерческие организации, которые получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью, должны регистрироваться в реестре «иностранных агентов». В противном случае НКО грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

Дарья Коробова