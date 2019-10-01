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Главным редактором «Газеты.Ru» стал журналист Сергей Рыбка из команды Доренко

Общество

 

Журналиста Сергею Рыбку назначили главным редактором «Газеты.Ru», сообщается на сайте издания.

Рыбка будет отвечать за формирование и реализацию информационной политики издания, а также за развитие контента и его адаптацию для разных каналов информации. Ольга Алексеева, которая была главным редактором «Газеты.Ru» с 2016 года, продолжит работать в Rambler Group и займется новым проектом. 

Сергей Рыбка работал редактором и ведущим на радиостанции «Говорит Москва» в команде Сергея Доренко, возглавлявшего ее до гибели в мае этого года. 

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