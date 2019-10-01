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Против экс-министра соцполитики Красноярского края возбудили дело о краже денег на подарки ветеранам

Общество

 

Против бывшего министра социальной политики Красноярского края возбудили дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), ее подозревают в краже денег, выделенных на подарки ветеранам ко Дню Победы. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета. 

Следствие считает, что экс-министр вместе с некоторыми своими подчиненными в марте прошлого года похитила более 2 млн рублей, выделенных на покупку подарков ветеранам. Подозреваемая свою причастность к краже отрицает. 

Министром соцполитики региона до октября прошлого года была Галина Пашинова, уточняет Интерфакс. Осенью прошлого года были задержаны трое экс-сотрудников министерства по делу о присовении бюджетных денег, выделенных на подарки ветеранам Великой Отечественной войны. 

Теги:
следственный комитет, уголовное дело, красноярский край, em

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