Против экс-министра соцполитики Красноярского края возбудили дело о краже денег на подарки ветеранам

Против бывшего министра социальной политики Красноярского края возбудили дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), ее подозревают в краже денег, выделенных на подарки ветеранам ко Дню Победы. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Следствие считает, что экс-министр вместе с некоторыми своими подчиненными в марте прошлого года похитила более 2 млн рублей, выделенных на покупку подарков ветеранам. Подозреваемая свою причастность к краже отрицает.

Министром соцполитики региона до октября прошлого года была Галина Пашинова, уточняет Интерфакс. Осенью прошлого года были задержаны трое экс-сотрудников министерства по делу о присовении бюджетных денег, выделенных на подарки ветеранам Великой Отечественной войны.