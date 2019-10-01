Гендиректора «Дождя» Наталью Синдееву снова вызвали на допрос в СК

Гендиректора телеканала «Дождь» Наталью Синдееву вновь вызвали на допрос в Следственный комитет. Об этом она сама сообщила в фейсбуке.

Допрос Синдеевой состоится 2 октября в Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета. Повестка подписана следователем Рустамом Габдулиным, который ведет уголовное дело, возбужденное после несанкционированной акции 27 июля. Синдеева сообщила «Новой газете», что не знает, почему ее вызвали на допрос.

До этого Синдееву вызывали на допрос 10 сентября. Она рассказывала, что ее спрашивали про освещение телеканалом событий в Москве 27 июля и об источниках финансирования «Дождя». Повестка была тоже подписана Габдулиным.