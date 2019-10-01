СМИ: в кабинете заместителя гендиректора «Аэрофлота» прошел обыск

В кабинете заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова прошел обыск, его увезли на допрос по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом сообщают источники Baza, Интерфакса и «Ведомостей».

По данным Интерфакса, дело связано с нарушением правил проведения тендеров на оказание услуг в 2016–2017 годах. «Александров, по версии следствия, выстроил целую схему в авиакомпании, благодаря которой умудрился провести почти 60% от всех закупок «влевую», через свои знакомые контакты», — пишет Baza.

Как уточняют источники «Ведомостей», Александров заключал контракты на оказание юридических услуг сторонних компаний, хотя в «Аэрофлоте» было несколько десятков штатных юристов.

Александров занимает в «Аэрофлоте» должность замгендиректора по правовым и имущественным вопросам.