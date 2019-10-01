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Суд взыскал 3,4 миллиона рублей с организаторов митинга 27 июля по иску ГБУ «Автомобильные дороги»

Общество

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Коптевский районный суд Москвы частично удовлетворил иск ГБУ «Автомобильные дороги» и обязал Илью Яшина, Любовь Соболь, Алексея Навального и других организаторов митинга 27 июля возместить убытки в размере 3,4 миллиона рублей. Об этом сообщает «Медиазона». 

Ответчиками по иску также проходили Александр Соловьев, Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов, Олег Степанов и Георгий Албуров. Судья отказала в удовлетворении иска в части взыскания с Албурова. 

ГБУ «Автомобильные дороги» подало иск к организаторам митинга на 11,5 млн рублей в сентябре. Истец считает, что протестующие во время акции повредили газон, цветы и скамейки, а также «технические средства организации дорожного движения».

Ранее Коптевский суд обязал организаторов несогласованной акции протеста 27 июля выплатить «Мосгортрансу» 1,2 млн рублей в качестве возмещения убытков.

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В суд на политиков  также подали Московский метрополитен, МВД и другие. Истцы считают, что организаторы протестных акций ответственны за помехи в работе организаций, которые произошли из-за митингов.

Самый крупный иск подала компания по прокату автомобилей «Флай авто» к Фонду борьбы с коррупцией. Служба требует компенсации в размере миллиарда рублей за убытки из-за митингов 27 июля, 3 и 10 августа.

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