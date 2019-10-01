Суд взыскал 3,4 миллиона рублей с организаторов митинга 27 июля по иску ГБУ «Автомобильные дороги»

Коптевский районный суд Москвы частично удовлетворил иск ГБУ «Автомобильные дороги» и обязал Илью Яшина, Любовь Соболь, Алексея Навального и других организаторов митинга 27 июля возместить убытки в размере 3,4 миллиона рублей. Об этом сообщает «Медиазона».

Ответчиками по иску также проходили Александр Соловьев, Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов, Олег Степанов и Георгий Албуров. Судья отказала в удовлетворении иска в части взыскания с Албурова.

Автодороги с меня (в числе прекрасных людей Навальный, Яшин, Соболь, Милов, Галямина, Соловьев, Гудков) взыскали 3 402 148.92 рублей + госпошлина. Напомню, в качестве доказательств там использовалась ксерокопия газона. pic.twitter.com/SfezA9yBpu — Ivan Zhdanov (@IoannZH) October 1, 2019

ГБУ «Автомобильные дороги» подало иск к организаторам митинга на 11,5 млн рублей в сентябре. Истец считает, что протестующие во время акции повредили газон, цветы и скамейки, а также «технические средства организации дорожного движения».

Ранее Коптевский суд обязал организаторов несогласованной акции протеста 27 июля выплатить «Мосгортрансу» 1,2 млн рублей в качестве возмещения убытков.

В суд на политиков также подали Московский метрополитен, МВД и другие. Истцы считают, что организаторы протестных акций ответственны за помехи в работе организаций, которые произошли из-за митингов.

Самый крупный иск подала компания по прокату автомобилей «Флай авто» к Фонду борьбы с коррупцией. Служба требует компенсации в размере миллиарда рублей за убытки из-за митингов 27 июля, 3 и 10 августа.