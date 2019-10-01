Балтийские страны частично бойкотируют сессию ПАСЕ из-за возвращения российской делегации

Украинская делегация отказалась от участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, выражая протест против возвращения в ПАСЕ российской делегации. Ряд стран — среди них Грузия, Литва, Латвия и Эстония — поддерживают украинских коллег и не будут участвовать в ряде мероприятий, проходящих в рамках этой сессии.

«Латвийская делегация не участвует в торжествах, посвященных 70-летию Совета Европы, которые пройдут сегодня вечером, — рассказал «Новой газете» член делегации Борис Цилевич. — Это не тот момент, чтобы праздновать. Кроме того, мы будем участвовать в работе всех политических групп и комитетов, но не примем участия в пленарном заседании».

Незадолго до начала осенней сессии страны-участницы ПАСЕ, выступающие против возвращения российской делегации, создали группу «Балтик-плюс»: сейчас в нее входят Литва, Латвия, Эстония, Грузия и Украины, однако к ней могут присоединиться и другие страны.

Две недели назад в Риге прошла рабочая встреча группы, на которой страны-участницы решали, в какой форме выразить протест против возвращения российской делегации. В результате эстонская, латвийская и грузинская делегации бойкотируют часть мероприятий, двое из четырех членов литовской делегации вообще не принимают участие в нынешней сессии — как и украинская делегация в полном составе.

«Это способ выразить солидарность с украинской делегацией, — рассказала «Новой газете» глава латвийской делегации Инесе Либиня-Эгнере. — Кроме того, это способ реагировать на нарушения прав человека в России. На встрече в Риге мы обсуждали, в том числе, протесты в Москве из-за региональных выборов — мы видим, как нарушаются права оппозиции. В настоящее время принято более пяти резолюций, осуждающих действия России — они касаются и прав человека, и оккупации Грузии, и оккупации части Украины. Россия знает, что надо делать, чтобы мы прекратили бойкот. Нужно выполнять взятые на себя обязательства».

По словам Инесы Либиня-Эгнере, сейчас Совет Европы разрабатывает механизм реагирования в ситуациях, когда одна из стран-членов нарушает правила организации. «В этой ситуации должны действовать реальные санкции», — говорит Либиня-Эгнере. Латвия также активно участвует в работе по созданию этого механизма.

Следующая встреча в формате «Балтик-плюс» пройдет в ноябре в Киеве, на ней страны будут обсуждать свои действия во время зимней сессии.

В 2014 году российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ из-за присоединения Крыма. В ответ с 2016 года Россия приостановила ежегодные выплаты в бюджет Совета Европы, обязательные для всех участников. В июне этого года ПАСЕ приняла резолюцию, согласно которой права российской делегации были восстановлены.