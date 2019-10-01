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Несовершеннолетнюю активистку «Бессрочного протеста» оштрафовали за акцию в поддержку Голунова

Общество

 

Комиссия по делам несовершеннолетних оштрафовала 17-летнюю активистку «Бессрочного протеста» Ольгу Мисик на 10 тысяч рублей за участие в акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, которая прошла 12 июня. Об этом сообщает «Медиазона».

Мисик признали виновной в создании помех дорожному движению во время акции (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП).

В начале августа Мисик поставили на учет в Комиссию по делам несовершеннолетних в начале августа. На активистку также составляли два протокола за акции 27 июля и 3 августа, но эти дела прекратили.

Во время акции 27 июля Мисик читала конституцию сотрудникам ОМОНа, за что была задержана.   

Теги:
штрафы, nt, бессрочный протест

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