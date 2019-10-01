Сотрудник РИА Новости рассказал об избиении на тренинге московского Союза журналистов для военных корреспондентов

Сотрудник РИА Новости Святослав Павлов пожаловался в Следственный комитет на избиения на курсах по подготовке к работе военных корреспондентов, которые проводил Союз журналистов Москвы при участии Минобороны и других силовых ведомств. Об этом он сообщил «Медиазоне» и «Открытым медиа».

Павлов рассказал, что в середине сентября он и еще 30 сотрудников СМИ поехали на курсы экстремальной журналистики «Бастион», которые проходили на территории военной части в Севастополе. Прохождение тренинге необходимо сотрудникам государственного медиа, чтобы поехать в «горячие точки».

«Для меня сразу стало откровением, что мы будем жить в казарме по воинскому распорядку, передвигаться по части исключительно строем с товарищем старшим сержантом. Мы все ходили там строем — в столовую, на занятия, еще куда-то», — вспоминает Павлов.

По его словам, во время лекции о захвате в заложники участников курса избили морские пехотинцы: «Посреди лекции забегают эти морпехи, начинают всех укладывать мордой в пол и [бить]. Я выпрыгнул в окно. И побежал по территории воинской части. <…>Но по территории воинской части особо от морпеха не убежишь.

Меня морпех положил мордой в асфальт и дотащил до лекционного зала обратно. Там всех нас положили мордой в пол, надели на голову мешки, попинали по ребрам».

Затем, вспоминает журналист, их заставили ползать по камням, начали бить и издеваться. Когда Павлов начал задыхаться в мешке и терять сознание, ему сказали, что он убит. Остальных участников курса, по его словам, «мучили еще где-то полчаса». «В завершение учений всех бросили в одно место и поливали сверху бараньей кровью», — добавил журналист, отмечая, что одной журналистке порвали ухо, другому отбили почки, а еще одному — сломали ребро.

У Павлова зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные ссадины лица, туловища, конечностей, ушиб мягких тканей грудной клетки и коленных суставов, а также подозрение на сотрясение мозга.

Журналист написал в СК заявление на организаторов курсов с просьбой возбудить уголовное дело по статье 286 УК (превышение должностных полномочий) «в отношении лиц, причастных к причинению мне вреда здоровью и моральных страданий», а также установить тех, кто отдавал соответствующие приказы и исполнял их.

Глава Союза журналистов РоссииВладимир Соловьев призвал разобраться с ситуацией. «Насколько я знаю, не первый год существуют эти курсы, им помогает дружественный нам Союз журналистов Москвы во главе с Павлом Гусевым. Никаких нареканий за это время не было. <…> Если действительно было какое-то насилие над личностью, нужно разбираться полиции и правоохранительным органам», — заявил он.