Роскомнадзор заблокировал сайт информагентства «Фергана»

Роскомнадзор заблокировал сайт информационного агентства «Фергана» без объяснения причин. Об этом «Новой» сообщили в издании.

Редакция «Ферганы» заявляет, что не получала предупреждений от Роскомнадзора. «Мы понятия не имеем, к какой именно информации, опубликованной у нас, и у кого возникли претензии. Но Роскомнадзор уже поспешил внести нас в реестр и ограничил доступ к странице», — отметили в агенстве.

На сайте Роскомнадзора указано, что доступ к странице ограничен на основании статьи 15.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». «Блокировка стала для нас полной неожиданностью, мы будем разбираться в ситуации. Мы уже отправили запрос в Роскомнадзор с требованием объяснить, почему доступ к сайту был ограничен без предупреждения», — заявила главред «Ферганы» Мария Дубнова.

Завтра, 2 октября, мировой суд будет решать, нужно ли штрафовать главного редактора издания. Роскомнадзор просит оштрафовать ее за то, что «Фергана» не указала, что туркменское «Общество свидетелей Иеговы» запрещено на территории России. «Туркменского общества нет в официальном списке организаций, признанных экстремистскими на территории России», — отметили в редакции.

Информационное агентство «Фергана», пишущее о событиях в постсоветской Центральной Азии, существует с 1998 года. Издание блокировалось в Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Туркмении и Кыргызстане, однако сейчас блокировка действует только в Туркмении.