СМИ сообщили об отставке главы ФСИН Геннадия Корниенко

Директора Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко отправили в отставку. Об этом сообщили Интерфакс, «Московский комсомолец» и РБК со ссылкой на источники. Информацию подтвердила заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева.
«Да, это правда. Он ушел с должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе», — заявила Меркачева.
По данным РБК, президент России Владимир Путин освободил от должности не только Корниенко, но и ряд других высших должностных лиц.
Корниенко родился 30 сентября 1954 года, он имеет звание генерал-полковника, а также высшее техническое, высшее специальное образование и ученую степень кандидата юридических наук.
С 1981 года Корниенко работал в КГБ, потом перешел на работу в ФСБ. В начале 2000-х он занимал должность заместителя директора Федеральной службы охраны, а затем стал директором Государственной фельдъегерской службы. В 2012 году Корниенко был назначен директором ФСИН.