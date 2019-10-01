СМИ сообщили об отставке главы ФСИН Геннадия Корниенко

Директора Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко отправили в отставку. Об этом сообщили Интерфакс, «Московский комсомолец» и РБК со ссылкой на источники. Информацию подтвердила заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева.

«Да, это правда. Он ушел с должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе», — заявила Меркачева.

По данным РБК, президент России Владимир Путин освободил от должности не только Корниенко, но и ряд других высших должностных лиц.