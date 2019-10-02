Заместителя гендиректора «Аэрофлота» задержали в рамках дела о мошенничестве

Заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова задержали в рамках уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), сообщают Интерфакс и ТАСС.

По словам собеседеников агентств, он допрошен в качестве подозреваемого. Также по делу задержана адвокат Дина Кибец, которая представляет интересы Александрова в ряде гражданских дел.

Адвокат «Аэрофлота» Сергей Жорин отрицает причастность мужчины к преступлению: «Претензии [следствия] несправедливы, Александров не может быть причастен к каким-либо противоправным действиям, связанным с хищением средств».

Александров занимает в «Аэрофлоте» должность замгендиректора по правовым и имущественным вопросам. Накануне стало известно, что в его кабинете прошел обыск по уголовному делу.

По данным СМИ, дело связано с нарушением правил проведения тендеров на оказание услуг в 2016–2017 годах. Как уточняют источники «Ведомостей», Александров заключал контракты на оказание юридических услуг сторонних компаний, хотя в «Аэрофлоте» было несколько десятков штатных юристов.

Ущерб от его действий предположительно составляет несколько сотен миллионов рублей.