СМИ: США предварительно одобрили продажу Украине противотанковых комплексов Javelin

Конгресс и Государственный департамент США предварительно одобрили продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму 39 млн долларов, пишет Bloomberg.

По словам одного из собеседников агентства, речь идет о 150 ракетах и двух пусковых установках. Официальное решение будет объявлено в ближайшее время. В Госдепе от комментарием отказались.

В 2018 году США продали Украине 210 ракет и 37 пусковых установок Javelin общей стоимостью в 210 млн долларов.

До этого администрация США решили продать Украине партию крупнокалиберных снайперских винтовок M107A1 на сумму 41,5 млн долларов. Всего в военном бюджете предусмотрено 250 млн долларов на военную помощь Украине.