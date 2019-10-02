В Бурятии уволился сотрудник Росгвардии, призвавший коллег не задерживать митингующих

Сотрудник ФГУП «Охрана» Росгвардии в Улан-Удэ Виктор Хоржиров, записавший видеообращение к коллегам с призывом не превышать полномочия, уволился по собственному желанию, сообщает «Дождь».

«Я ушел добровольно. Я написал заявление по собственному желанию. Руководство пошло мне навстречу.

Я не могу сказать, что на меня оказывалось какое-то психологическое давление в силу того, что у меня есть договоренность с руководством о том, что я не распространяюсь, что было», — заявил Хоржиров.

Хоржиров выложил обращение 15 сентября. Он попросил своих коллег из Росгвардии «не выполнять заведомо преступные приказы» и не задерживать митингующих.

После этого представитель ведомства сообщил, что Хоржирова привлекут к дисциплинарной ответственности, поскольку он записывал ролик в рабочее время, при этом «вопрос по его увольнению» не стоял.