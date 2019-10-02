Ущерб от наводнения в Хабаровском крае составил около 2 млрд рублей

Ущерб от паводка в Хабаровском крае, по предварительным подсчетам, составил около 2 млрд рублей, сообщает Интерфакс со ссылкой на зампреда правительства по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолия Литвинчука.

«Возможно, сумма будет скорректирована. 1,8–2 млрд — общие затраты»,— сказал он.

По словам Литвинчука, в эту сумму входят затраты на ремонт жилья и защитных сооружений, переселение из аварийного жилья и выплаты гражданам.

В конце июля в Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за паводка. Из-за наводнения начали эвакуировать жителей Амурской области. Причиной паводка стали обильные дожди.

Режим чрезвычайной ситуации будет действовать, скорее всего, до конца года, пока власти Хабаровского края не рассчитаются со всеми тратами, добавил Литвинчук.