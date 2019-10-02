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Умер композитор Гия Канчели, написавший музыку к фильмам «Кин-дза-дза» и «Мимино»

Культура

 

На 85-м году жизни умер грузинский композитор, народный артист СССР Гия Канчели, сообщает телеканал «Имеди». Эту информацию подтвердили On.ge в министерстве образования, культуры, науки и спорта.

Как передают СМИ, в последнее время Канчели серьезно болел и проходил лечение за границей.

Гия Канчели — советский и грузинский композитор, пианист и педагог. Он окончил музыкальную школу и Тбилисский университет. В 1976 году он стал лауреатом Государственной премии СССР.

Широкой публике он известен как автор музыки к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза». Помимо этого, Канчели писал музыку для театра, оперы и симфонического оркестра.

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Теги:
смерть, музыка, грузия, ek

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