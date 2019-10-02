Умер композитор Гия Канчели, написавший музыку к фильмам «Кин-дза-дза» и «Мимино»

На 85-м году жизни умер грузинский композитор, народный артист СССР Гия Канчели, сообщает телеканал «Имеди». Эту информацию подтвердили On.ge в министерстве образования, культуры, науки и спорта.

Как передают СМИ, в последнее время Канчели серьезно болел и проходил лечение за границей.

❗️ Умер грузинский композитор Гия Канчели, написавший музыку к «Мимино» и «Кин-дза-дза». Народному артисту СССР было 84 года.



Недавно Канчели проходил лечение в одной из тбилисских клиник pic.twitter.com/aCf0e5gG2E — Телеканал 360° (@360tv) October 2, 2019

Гия Канчели — советский и грузинский композитор, пианист и педагог. Он окончил музыкальную школу и Тбилисский университет. В 1976 году он стал лауреатом Государственной премии СССР.

Широкой публике он известен как автор музыки к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза». Помимо этого, Канчели писал музыку для театра, оперы и симфонического оркестра.