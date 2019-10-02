«Ъ»: СК завершил следствие в отношении бывшего украинского министра по делу о нападении на посольство России в Киеве

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о нападении на посольство России в Киеве в 2014 году в отношении бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Рудьковский обвиняется в нападении на лиц или учреждения, пользующиеся международной защитой (ч. 2 ст. 360 УК). Собеседники «Коммерсанта» уточнили, что дело в отношении бывшего украинского министра выделили в отдельное производство из общего расследования обстоятельств нападения на российское посольство в Киеве.

Украина объявила Рудьковского в розыск в 2011 году по делу об организации похищения бывшего руководителя «Нефтегаздобычи» Олега Семинского, уточняет «Коммерсант». В 2018 году экс-министр приехал в Россию, где его задержали и позже арестовали.

Нападение на посольство произошло в ночь с 14 на 15 июня 2014 года. Собравшиеся у здания проводили пикеты с призывами прекратить вмешательство во внутренние дела Украины. В здание посольства кидали «коктейли Молотова», нападавшие также разбили все окна в здании и перевернули припаркованные рядом машины. По делу о нападении на дипмиссию также объявлены в розыск, в частности, активисты Владимир Назаренко и Владимир Романцов, первому инкриминируется также надругательство над флагом России (ст. 329 УК).