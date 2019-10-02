В Саратовской области задержали двух полицейских, подозреваемых в избиении мужчины до смерти

В городе Вольске в Саратовской области возбудили уголовное дело против полицейских, которые избили пьяного мужчину до смерти (ч. 4 ст. 111 УК), сообщается на сайте региональной прокуратуры.

26 сентября в лесопосадке было обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями в области головы и туловища. Позднее по подозрению в совершении преступления задержали двух сотрудников полиции.

По версии следствия, во время патрулирования улиц они задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения и надели на него наручники. Между задержанным и полицейскими возник конфликт.

Затем сотрудники органов отвезли мужчину на служебном автомобиле в район городского кладбища, где нанесли ему множественные удары ногами по телу, от которых он скончался.