В редакцию дагестанской газеты «Черновик» пришли силовики

В Махачкале в редакцию газеты «Черновик» пришли силовики, сообщается в телеграм-канале издания.

Они требуют открыть кабинеты главного редактора и учредителя. «С обыском пришли. Пока непонятно, [с чем это связано], предписание на руки не дано, в чем причина именно такого силового обыска, я не понимаю», — сказал «Новой газете» учредитель издания Магди Камалов.

Он предположил, что происходящее может быть связано с делом журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева, обвиняемого в финансировании терроризма (ч. 4 ст. 205.1 УК) и участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК). Заместитель главного редактора издания Магомед Магомедов сказал «МБХ медиа», что обыск связан с делом Гаджиева, эта информация сообщается и в телеграм-канале издания.

«Ничего не мешало за 3,5 месяца просто дать нам на руки предписание, необходимые документы, необходимую информацию мы бы предоставили», — заявил Камалов, добавив, что считает происходящее «планомерным наездом на газету».

Напомним, Гаджиева задержали в середине июня. Его обвиняют в том, что он публиковал информацию о благотворительном фонде «Ансар» местного проповедника Абу Умара Саситлинского, которого ФСБ связывает с «Исламским государством» (запрещенной в России террористической организацией). Тем самым журналист якобы побуждал жертвовать деньги фонду. В деле, помимо Гаджиева, еще девять фигурантов.

Журналист связь с террористической организацией отрицает. Другой фигурант дела, предприниматель Камиль Тамбиев, говорил в суде, что его под угрозой пыток заставили оговорить Гаджиева. Правозащитный центр «Мемориал» признал журналиста политзаключенным.