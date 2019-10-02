Российских операторов обяжут использовать отечественные серверы для 5G

При строительстве сетей пятого поколения связи (5G) операторы должны будут перейти на «серверы общего пользования российской разработки на базе доверенной электронно-компонентной базы». Об этом сообщает РБК со ссылкой на дорожную карту, подлинность которой подтвердили на рынке.

Согласно документу, в 2021 году сети 5G должны появиться минимум в пяти городах-миллионниках, в 2024 году — в десяти. Он одобрен президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию.

В апреле вице-премьер Максим Акимов, который курирует нацпрограмму «Цифровая экономика» рассказывал, что на создание сетей 5G потратят около 650 млрд рублей. «Мы бы не хотели, чтобы все эти деньги или значительная их часть были отданы зарубежным вендорам — поставщикам оборудования», — заявил он.

Однако большая часть оборудования, необходимого для 5G, не производится в России. Из-за этого в документе говорится о необходимости кооперироваться с международными игроками, но в его последнем варианте есть пункт о необходимости перехода на серверы общего пользования российской разработки. По словам источника РБК, под ними понимаются обычные серверы, используемые IT-компаниями.

Представитель Минпромторга уточнил, что несколько компаний производят в России серверное оборудование. Как варианты поддержки предприятий он указал субсидии на этапе разработки и преференции при госзакупках.

О необходимости начать использовать 5G в течение ближайших пяти лет говорил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, поручивший проработать вопрос об использовании для этого диапазона 3,4–3,8 ГГц, который в настоящий момент используется военными. В Минобороны выступали против их передачи для гражданского пользования, «Ведомости» рассказывали, что президент России Владимир Путин отказался передавать эти частоты операторам.

Минкомсвязи предложило сделать приоритетным для внедрения сетей нового поколения 5G диапазон частот 4,4-4,99 ГГц вместо 3,4-3,8 ГГц. Операторы связи это предложение раскритиковали.