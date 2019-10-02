Ресторан на Тверской улице отсудил четверть миллиона рублей у инициаторов митинга 27 июля

Тушинский районный суд Москвы обязал инициаторов несогласованной акции 27 июля за честные выборы в городскую думу выплатить 241,5 тысяч рублей в качестве возмещения убытков компании «Анкор», которая владеет рестораном «Армения» на Тверской улице. Об этом сообщает корреспондент «Новой» из зала суда.

При этом сумма иска была почти в два раза больше — около 550 тысяч рублей. Согласно иску, в день несогласованного митинга ресторан был вынужден приостановить работу с 10 до 20 часов, а также отменить запланированный банкет. Упущенную выгоду «Анкор» оценил в более чем 150 тысяч рублей, а отмену банкета — почти в 400 тысяч.

Ответчиками выступали политик Алексей Навальный, координатор его московского штаба Олег Степанов, юрист Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров, а также незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Илья Яшин, Юлия Галямина и Александр Соловьев.

Их защитники просили отклонить иск, поскольку уверены, что ресторан в день митинга не прекращал работу, а аргументов, подтверждающих обратное, истец не предоставил. Представитель «Анкора» объяснил сумму иска тем, что для каждого из 40 гостей банкета готовили более четырех килограммов еды. По его словам, это стандартные порции ресторана, и для банкета это «совсем не много».

В суд на политиков также подали Московский метрополитен, ГУ МВД по Москве и другие. Истцы настаивают, что именно инициаторы митингов ответственны за помехи в их работе. Ранее оппозиционеров обязали выплатить «Мосгортрансу» 1,2 млн рублей, а ГБУ «Автомобильные дороги» — 3,4 млн рублей. Представители последнего просили взыскать с политиков 11,5 млн. Кроме того, компания по прокату автомобилей «Флай авто» требует компенсации в размере миллиарда рублей с ФБК из-за митингов 27 июля, 3 и 10 августа.