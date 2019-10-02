Союз журналистов Москвы опроверг избиение на тренинге журналиста РИА Новости Святослава Павлова

Информация о жестоком обращении с сотрудником РИА Новости Святославом Павловым во время практических занятий на курсах «Бастион» по подготовке представителей СМИ к работе в критических ситуациях не соответствует действительности. Об этом заявили «Новой газете» в Союзе журналистов Москвы.

В организации рассказали, что курсы в сентябре проводились в Крыму под контролем профессиональных медиков и инструкторов. Перед началом слушателям рассказали о плане занятий и провели подробный инструктаж по технике безопасности. Обязательным условием участия было добровольное согласие слушателей, все единогласно согласились пройти обучение.

«С первого дня занятий слушатель Святослав Павлов демонстрировал свое нежелание соблюдать правила проведения занятий и выполнять требования инструкторов, о чем организаторы курсов поставили в известность его руководство», — рассказали в СЖМ, отметив, что при наличии жалоб на состояние здоровья ему предложили отказаться от участия в занятии.

После этого Павлов в практических занятиях больше не участвовал, а позже заявил о намерении покинуть курсы и нежелании проходить дальнейшее обучение. Он отказался пройти повторный медосмотр и позже покинул курсы по согласованию со своим руководством.

В СЖМ добавили, что с 2006 года курсы «Бастион» прошли более 800 представителей СМИ, выполняющие свои служебные обязанности в разных кризисных ситуациях. По данным организации, все журналисты, которые прошли на них обучение, высказывали только положительные отзывы о курсах и слова благодарности о полученных знаниях, которые помогали им при работе в чрезвычайных ситуациях.

Напомним, Павлов пожаловался в Следственный комитет на избиения на курсах по подготовке к работе военных корреспондентов, которые проводил Союз журналистов Москвы при участии Минобороны и других силовых ведомств. По его словам, во время лекции о захвате заложников участников курса избили морские пехотинцы, а после — заставили ползать по камням, начали бить и издеваться. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев призвал разобраться в ситуации.