Крымскотатарского блогера приговорили к 2,5 годам колонии-поселения за видео о «Хизб ут-Тахрир»

Южный окружной военный суд приговорил к 2,5 годам колонии-поселения крымскотатарского блогера и активиста правозащитного объединения «Крымская Солидарность» Наримана Мемедеминова по делу о призывах к терроризму. Об этом сообщает издание «Ґрати».

Судья Игорь Костин также запретил Мемединову в течение двух лет администрировать сайты. Суд смягчил Мемединову обвинение с «призывов в интернете» на простые «призывы» (с ч. 2 на ч. 1 ст. 205.2 УК), и назначил ему меньший срок, чем просило гособвинение — 6 лет лишения свободы, — а также учел время под арестом.

Дело в отношении Мемединова завели весной прошлого года, он полтора года, с 22 марта, находился в СИЗО. Ему вменили три ролика 2013 года на его YouTube-канале, в том числе один из них о митинге в Симферополе сторонников «Хизб ут-Тахрир» (признанной в РФ террористической и запрещенной исламской партии). Претензии также вызвали два репоста во «ВКонтакте» с видео о работе партии.

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В момент публикации Крым находился под юрисдикцией Украины, где деятельность «Хизб ут-Тахрир» не запрещена. По версии следствия, после аннексии Мемединов намеренно не удалял видео, «осознавая факт вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации». Сам блогер вину не признает и считает преследование ответом на его активность как гражданского журналиста.